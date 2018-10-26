ЧФ принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды

Черноморский флот принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды в пунктах базирования в Крыму и на Кавказском побережье, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов, а также в военных городках проведены мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга.

Приведены в готовность резервные источники электропитания.

Кроме того, с учётом прогноза погоды скорректирован план боевой подготовки соединений и частей, готовы к немедленной работе дежурные буксиры, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее в ЧФ прошла тренировка спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности.