ЧФ принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды

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Черноморский флот принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды в пунктах базирования в Крыму и на Кавказском побережье, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
ЧФ принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды
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В пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов, а также в военных городках проведены мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга.

Приведены в готовность резервные источники электропитания.

Кроме того, с учётом прогноза погоды скорректирован план боевой подготовки соединений и частей, готовы к немедленной работе дежурные буксиры, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее в ЧФ прошла тренировка спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности.

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