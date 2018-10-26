Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России.
Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России
  • РИА Новости

«В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации... постановляю… считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте Кремля.

Учредителями Фонда являются Минпросвещения России и Федеральное агентство по делам национальностей.

Устав фонда должен быть учреждён в течение трёх месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.

В августе Путин во время общения с участниками образовательного форума «Машук» заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить