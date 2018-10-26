Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России.

«В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации... постановляю… считать целесообразным создание Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте Кремля.

Учредителями Фонда являются Минпросвещения России и Федеральное агентство по делам национальностей.

Устав фонда должен быть учреждён в течение трёх месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.

В августе Путин во время общения с участниками образовательного форума «Машук» заявил о необходимости возрождать программу сохранения национальных языков народов России.