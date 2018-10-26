В Свердловской области горит ангар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

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В городе Тавда Свердловской области на площади 1,2 тыс. кв. м горит ангар с пиломатериалами и мебелью.
В Свердловской области горит ангар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
  • РИА Новости

«Площадь пожара составляет 1200 кв. м. Сложность тушения пожара заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель). Пожарные работают по повышенному номеру сложности «пожар №2», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУМЧС.

Отмечается, что на месте работает девять единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар на рынке в Астраханской области ликвидирован.

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