В Краснодарском крае восстановлен повреждённый железнодорожный мост

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Повреждённый в результате наводнения в Краснодарском крае железнодорожный мост восстановлен на одном из перегонов.
В Краснодарском крае восстановлен повреждённый железнодорожный мост
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

«26 октября в 8:30 мск работники ОАО «РЖД» восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, повреждённый в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 40 пассажирских поездов задерживаются из-за подтоплений на Кубани.

Накануне в Краснодарском крае был введён режим ЧС.

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