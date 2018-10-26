В Краснодарском крае восстановлен повреждённый железнодорожный мост

Повреждённый в результате наводнения в Краснодарском крае железнодорожный мост восстановлен на одном из перегонов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

«26 октября в 8:30 мск работники ОАО «РЖД» восстановили железнодорожный мост на перегоне Шепси — Водопадный, повреждённый в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края, и открыли движение поездов по одному из двух путей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 40 пассажирских поездов задерживаются из-за подтоплений на Кубани.

Накануне в Краснодарском крае был введён режим ЧС.