Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram на решение о блокировке

Короткая ссылка
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера.
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram на решение о блокировке
  • Reuters

«Определением судьи кассационной инстанции отказано в передаче на рассмотрение президиума кассационной жалобы представителя Telegram Messenger LLP (Рамиля) Ахметгалиева на решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года и на апелляционное определение Московского городского суда от 14 июня», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Отмечается, что определение было вынесено 9 октября.

По мнению кассационной инстанции Мосгорсуда, судебные решения по гражданскому делу о блокировке мессенджера «сомнений в законности не вызывают».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В Роскомнадзоре сообщили о работе над повышением эффективности блокировок Telegram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить