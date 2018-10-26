Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram на решение о блокировке

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера.

«Определением судьи кассационной инстанции отказано в передаче на рассмотрение президиума кассационной жалобы представителя Telegram Messenger LLP (Рамиля) Ахметгалиева на решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года и на апелляционное определение Московского городского суда от 14 июня», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

Отмечается, что определение было вынесено 9 октября.

По мнению кассационной инстанции Мосгорсуда, судебные решения по гражданскому делу о блокировке мессенджера «сомнений в законности не вызывают».

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В Роскомнадзоре сообщили о работе над повышением эффективности блокировок Telegram.