Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram на решение о блокировке
- Reuters
«Определением судьи кассационной инстанции отказано в передаче на рассмотрение президиума кассационной жалобы представителя Telegram Messenger LLP (Рамиля) Ахметгалиева на решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года и на апелляционное определение Московского городского суда от 14 июня», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Мосгорсуда.
Отмечается, что определение было вынесено 9 октября.
По мнению кассационной инстанции Мосгорсуда, судебные решения по гражданскому делу о блокировке мессенджера «сомнений в законности не вызывают».
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
В Роскомнадзоре сообщили о работе над повышением эффективности блокировок Telegram.