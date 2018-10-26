Избирком Приморья принял документы от 12 кандидатов на пост главы региона

Избирательная комиссия Приморского края приняла документы на выдвижение для участия в выборах губернатора региона от 12 кандидатов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя комиссии.

«Документы подали 12 человек, из них двое — самовыдвиженцы», — сказал он.

При этом в избиркоме не уточнили перечень кандидатов.

В Приморье 26 октября начался приём документов на выдвижение от кандидатов для участия в новых выборах главы региона, которые назначены на 16 декабря.

Агентство отмечает, что документы на выдвижение уже подали врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, кандидат от партии «Зелёные» Олег Митволь, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко.

Также сообщается, что документы подали кандидаты от ЛДПР и от партии «За женщин России» Андрей Андрейченко и Роза Чемерис.

Ранее стало известно, что на повторные выборы губернатора Приморья выделили более 290 млн рублей.