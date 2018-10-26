Аксёнов рассказал, что давал свои деньги для задержания коррупционеров

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что давал личные деньги на реализацию следственных мероприятий по поимке взяточников.

«За последнее время таких задержаний было много. Я со своей стороны могу сказать, что направил восемь эпизодов по взяточничеству только за этот год, в том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

Аксёнов сообщил, что в июле его принял директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Аксёнов попросил его, «чтобы там, где он (Аксёнов. — RT) давал средства на передачу взяточникам, ему как можно быстрее эти деньги возвращали».

Глава Крыма отметил, что «ограничен в ресурсе», так как больше 2 млн рублей из его средств находятся в качестве вещественных доказательств в различных уголовных делах.

Ранее стало известно, что в Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.