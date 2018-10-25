В Тверской области завели дело из-за травмирования ребёнка при катании на лошади

В Тверской области завели уголовное дело из-за травмирования ребёнка при катании на лошади, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Установлено, что 5 июля 2018 года в районе деревни Горютино девятилетняя девочка занималась в конно-трюковой группе. Её учили выполнять трюки верхом.

Участок, где проходили занятия, не был ограждён, а ребёнок сидел в седле для взрослого человека. Когда лошадь пошла галопом, всадница упала, она также зацепилась за стремя и получила удар.

В рамках расследования проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.