В метро выпустили брелоки «Тройка» с видами старой Москвы

В столичном метро выпустили брелоки «Тройка» с видами старой Москвы, сообщает портал мэра и правительства.

Сувениры выполнены в пяти вариантах. На них представлены миниатюрные работы современного художника Алексея Шалаева, в том числе виды на Стремянный и Кривоколенный переулки, Болотную, Театральную и Манежную площади.

«Тематические брелоки напомнят горожанам, как выглядела столица в прошлых веках и как она преобразилась с тех пор», — заявил первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как информирует m24, тираж составляет 10 тыс. экземпляров.

Карта «Тройка» появилась в Москве в 2013 году. Как напоминает телеканал «360», она работает как электронный кошелёк для оплаты проезда на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве реализовали более 21 млн транспортных карт «Тройка».