В Госдуме высказались в пользу блокировки сайтов знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что выступает за блокировку сайтов и мобильных приложений для знакомств.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Она отметила, что является главой комитета «по нормальной семье», и заявила, что раньше люди знакомились иным образом, но при этом не устраивали свадьбы сразу после того, как узнавали друг друга.

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут что? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?» — отметила Плетнёва.

По её словам, человек, найденный с помощью сайтов и соответствующих приложений, может оказаться аферистом или «каким-нибудь больным». В связи с этим она абсолютно не согласна применением подобных онлайн-инструментов в данном вопросе.

«Я была бы полностью согласна (заблокировать сайты для знакомств. — RT), и чтобы вообще интернет ограничить, ведь всё, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодёжь, и старики уже там сидят. Сплетни всякие, враньё... такие сайты нужно блокировать, и не только такие», — заключила она.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила о блокировке 506 интернет-ресурсов за распространение персональных данных в 2018 году.