Власти столицы рассказали о форуме-выставке «Москва — энергоэффективный город»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Главная тема проходящего форума — внедрение цифровых технологий в городское хозяйство», — заявил Бирюков.
По его словам, предприятия столичного комплекса городского хозяйства «демонстрируют новейшие энерготехнологии, работу систем автоматизации инженерного обеспечения, возможности переработки отходов и многое другое».
Как отметил чиновник, это всё то, что повышает уровень комфорта горожан и отвечает принятой концепции умного дома, умного квартала, умного города.
Ранее m24 сообщало, что в Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов музея-заповедника «Царицыно».