Власти столицы рассказали о форуме-выставке «Москва — энергоэффективный город»

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Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о форуме-выставке «Москва — энергоэффективный город», который начал работу 24 октября.
Власти столицы рассказали о форуме-выставке «Москва — энергоэффективный город»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Главная тема проходящего форума — внедрение цифровых технологий в городское хозяйство», — заявил Бирюков.

По его словам, предприятия столичного комплекса городского хозяйства «демонстрируют новейшие энерготехнологии, работу систем автоматизации инженерного обеспечения, возможности переработки отходов и многое другое».

Как отметил чиновник, это всё то, что повышает уровень комфорта горожан и отвечает принятой концепции умного дома, умного квартала, умного города.

Ранее m24 сообщало, что в Москве утвердили проект благоустройства Оранжерейных прудов музея-заповедника «Царицыно».

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