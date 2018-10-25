Верховный суд России утвердил приговор украинскому диверсанту Панову

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданину Украины Евгению Панову, который был осуждён на восемь лет колонии за подготовку диверсий в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости

«Решение Верховного суда Республики Крым оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия по уголовным делам ВС России. В июле Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий. По делу о подготовке диверсий, кроме Панова, был задержан гражданин Украины Андрей Захтей. Он был осуждён в феврале на 6,5 года в колонии строгого режима. Приговор смягчили, так как Захтей пошёл навстречу следствию и дал признательные показания. Подробнее — в материале RT.