Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкалья

Президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.

Как информирует пресс-служба Кремля, об этом глава государства сообщил во время встречи с Осиповым. Тот, в свою очередь, рассказал о планах по социально-экономическому развитию региона.

«В настоящее время подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае. В их числе — освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других», — отметил он.

В начале октября экс-глава региона Наталья Жданова сообщила, что уходит в отставку по собственному желанию.