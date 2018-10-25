Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкалья

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Президент России Владимир Путин принял решение назначить Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.
Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкалья
  • РИА Новости

Как информирует пресс-служба Кремля, об этом глава государства сообщил во время встречи с Осиповым. Тот, в свою очередь, рассказал о планах по социально-экономическому развитию региона.

«В настоящее время подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае. В их числе — освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других», — отметил он.

В начале октября экс-глава региона Наталья Жданова сообщила, что уходит в отставку по собственному желанию.

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