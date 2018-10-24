Путин: Россия потратит за шесть лет 28 трлн рублей на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия потратит 28 триллионов рублей в течение шести лет на реализацию нацпроектов.

«Напомню, в течение шести лет на нацпроекты из всех источников будет направлено порядка 28 триллионов рублей. Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. Мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы — ресурсы государства, регионов, бизнеса», — рассказал Путин. Он отметил, что они должны работать внутри страны и на её развитие.

Президент заявил, что России необходимо опираться на собственную технологическую и производственную базу при выполнении национальных проектов.

Он говорил также о необходимости выработать эффективные модели финансирования этих проектов и о важности участия в них малого бизнеса.

Кроме того, лидер страны поручил руководству компаний с государственным участием внести конкретные предложения по вкладу в реализацию прорывных национальных проектов.

RT ведёт прямую трансляцию заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.