В Перми раскрыли убийство двух детей, совершённое в 2006 году
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- РИА Новости
По версии следователей, житель Удмуртии познакомился с жертвами на железнодорожном вокзале. Подружки 12 и 13 лет сбежали из дома. Мужчина обманом заманил их в безлюдное место.
Были допрошены десятки свидетелей, родственников, проведены экспертизы, и в 2017 году удалось выйти на след подозреваемого.
В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области завершено расследование дела об убийстве пенсионерки.