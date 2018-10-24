В Перми раскрыли убийство двух детей, совершённое в 2006 году

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В Перми раскрыли изнасилование и убийство двух девочек, совершённые в 2006 году, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Перми раскрыли убийство двух детей, совершённое в 2006 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По версии следователей, житель Удмуртии познакомился с жертвами на железнодорожном вокзале. Подружки 12 и 13 лет сбежали из дома. Мужчина обманом заманил их в безлюдное место.

Были допрошены десятки свидетелей, родственников, проведены экспертизы, и в 2017 году удалось выйти на след подозреваемого.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области завершено расследование дела об убийстве пенсионерки.

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