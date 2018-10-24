Пробки в Москве достигли 9 баллов

Короткая ссылка
Пробки в Москве в среду, 24 октября, достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Москве достигли 9 баллов
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Затруднения в движении транспорта наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Можайского и на внешней стороне от Каширского шоссе до Рязанского проспекта.

Прогнозируется, что пробки сохранятся до 22:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить