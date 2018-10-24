Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки в Москве в среду, 24 октября, достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
- © Агентство городских новостей «Москва»
Затруднения в движении транспорта наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Можайского и на внешней стороне от Каширского шоссе до Рязанского проспекта.
Прогнозируется, что пробки сохранятся до 22:00.
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