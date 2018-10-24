Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве в среду, 24 октября, достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении транспорта наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, на внутренней стороне МКАД от Волоколамского шоссе до Можайского и на внешней стороне от Каширского шоссе до Рязанского проспекта.

Прогнозируется, что пробки сохранятся до 22:00.