В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 26 пешеходных переходах

В Москве перенастроили режим работы светофоров ещё на 26 пешеходных переходах, сообщает портал мэра и правительства.

На одних переходах увеличена длительность зелёного сигнала, на других — уменьшено время его ожидания. Оптимизацию делают по просьбам населения.

«При этом мы учитываем дорожную обстановку рядом с зебрами, чтобы перенастройка не вызвала затруднений на дорогах», — заявил замглавы Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

Например, на пересечении улиц Профсоюзной и Гарибальди в часы пик сократили время ожидания зелёного света для пешеходов на 25 секунд, передаёт m24.

На пересечении улицы генерала Белобородова с 1-м Пенягинским проездом время для перехода увеличили на 12 секунд.

Режим работы светофоров регулируют по просьбам населения с апреля 2018 года. К настоящему времени работы проведены на 212 пешеходных переходах.

Ранее глава коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал установку в Москве новых светофоров, позволяющих водителям и пешеходам передвигаться одновременно.