Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что на территории Московского зоопарка обнаружены фрагменты костей.

При этом она добавила, что в настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данному факту будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняют источники, кости могут быть человеческими.

Их обнаружили рабочие в ходе замены теплотрассы.

Ранее m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы передавал, что до конца текущего года власти столицы планируют начать строительство нового входа в зоопарк.