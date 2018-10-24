На территории Московского зоопарка обнаружены фрагменты костей

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Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что на территории Московского зоопарка обнаружены фрагменты костей.
На территории Московского зоопарка обнаружены фрагменты костей
  • © Валерий Шустов
  • РИА Новости

При этом она добавила, что в настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данному факту будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняют источники, кости могут быть человеческими.

Их обнаружили рабочие в ходе замены теплотрассы.

Ранее m24 со ссылкой на сайт мэра Москвы передавал, что до конца текущего года власти столицы планируют начать строительство нового входа в зоопарк.

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