Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира

Двое мужчин пытались вывезти труп родственницы из России под видом пассажира на заднем сиденье автомобиля, сообщает Восточное региональное управление Государственной погранслужбы Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошёл в Харьковской области.

В машине находились двое мужчин, имеющих российское и украинское гражданство.

По их словам, скончавшаяся женщина приходилась им родственницей, которую они намеревались вывезти на Украину и похоронить в Запорожской области.

В настоящее время граждане подозреваются в совершении умышленного убийства.

В марте сообщалось, что сотрудники следственных органов приступили к проверке по факту обнаружения кистей рук в одном из протоков реки Амур в Хабаровске.