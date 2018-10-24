Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира

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Двое мужчин пытались вывезти труп родственницы из России под видом пассажира на заднем сиденье автомобиля, сообщает Восточное региональное управление Государственной погранслужбы Украины на странице в Facebook.
Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира
  • © Сергей Козлов
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в Харьковской области. 

В машине находились двое мужчин, имеющих российское и украинское гражданство.

По их словам, скончавшаяся женщина приходилась им родственницей, которую они намеревались вывезти на Украину и похоронить в Запорожской области.

В настоящее время граждане подозреваются в совершении умышленного убийства.

В марте сообщалось, что сотрудники следственных органов приступили к проверке по факту обнаружения кистей рук в одном из протоков реки Амур в Хабаровске.

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