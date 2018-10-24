Двое мужчин пытались вывезти на Украину мёртвую родственницу под видом пассажира
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- РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл в Харьковской области.
В машине находились двое мужчин, имеющих российское и украинское гражданство.
По их словам, скончавшаяся женщина приходилась им родственницей, которую они намеревались вывезти на Украину и похоронить в Запорожской области.
В настоящее время граждане подозреваются в совершении умышленного убийства.
В марте сообщалось, что сотрудники следственных органов приступили к проверке по факту обнаружения кистей рук в одном из протоков реки Амур в Хабаровске.