СМИ: Правительство может легализовать импорт товаров без разрешения владельцев брендов

Российский кабмин может открыть границу для параллельного импорта некоторых товаров без разрешения владельцев брендов с 2021 года на срок до пяти лет.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подготовленные ФАС поправки в ГК России о легализации импорта без разрешения владельцев товарных знаков.

Отмечается, что в настоящее время в стране запрещён параллельный импорт. Товары может ввозить лишь правообладатель или официальный дилер.

По данным издания, указанный законопроект поступил в Минэкономразвития, он прорабатывается.

В документе названы несколько случаев, когда параллельный импорт может быть разрешён.

В частности, данная мера может быть введена, если товары недоступны в России, цены на них завышены, если они существенно отличаются от аналогов, продаваемых за рубежом.

В ФАС отметили, что инициатива в том числе может поспособствовать росту конкуренции, что, в свою очередь, скажется на снижении цен.