СМИ: Правительство может легализовать импорт товаров без разрешения владельцев брендов

Короткая ссылка
Российский кабмин может открыть границу для параллельного импорта некоторых товаров без разрешения владельцев брендов с 2021 года на срок до пяти лет.
СМИ: Правительство может легализовать импорт товаров без разрешения владельцев брендов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подготовленные ФАС поправки в ГК России о легализации импорта без разрешения владельцев товарных знаков.

Отмечается, что в настоящее время в стране запрещён параллельный импорт. Товары может ввозить лишь правообладатель или официальный дилер.

По данным издания, указанный законопроект поступил в Минэкономразвития, он прорабатывается.

В документе названы несколько случаев, когда параллельный импорт может быть разрешён.

В частности, данная мера может быть введена, если товары недоступны в России, цены на них завышены, если они существенно отличаются от аналогов, продаваемых за рубежом. 

В ФАС отметили, что инициатива в том числе может поспособствовать росту конкуренции, что, в свою очередь, скажется на снижении цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить