Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал стрельбу в колледже Керчи, в результате которой погиб 21 человек. По его словам, трагедия стала показательной с точки зрения неэффективной профилактической работы с молодёжью.

«Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодёжью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе в Керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек, более 50 получили ранения», — цитирует Патрушева РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, ЧП в Керчи стало не первым случаем нападения учащихся на сверстников.

«Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чём не повинных людей, тем более детей», — подчеркнул он.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что следственные действия в Керченском политехническом колледже завершатся до конца недели.