Игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае ликвидируют

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился с 31 декабря ликвидировать игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае.
Игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае ликвидируют
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пишет РИА Новости, данное решение было принято ещё в 2015 году.

Вместо «Азов-Сити» в регионе была создана игорная зона «Красная Поляна» в Сочи.

Согласно закону, на территории субъекта федерации может работать только одна такая зона.

В феврале 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о налоговых сборах от игорной зоны «Янтарная». По его словам, в 2016 году сборы составили 12 млн рублей.

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