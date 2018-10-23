В Крыму разрабатывают законопроект для усиления охраны учебных заведений

В Крыму разрабатывают законодательные поправки, призванные усилить охрану в учебных заведениях, передаёт «Крыминформ».

«Сегодня нами разрабатываются предложения в части внесения изменений в федеральное законодательство. Я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов после осмотра Керченского политехнического колледжа.

По его словам, охраной должны заниматься обученные и аттестованные люди с оружием.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.