Несколько студентов керченского колледжа планируют перевестись в другое учебное заведение

Несколько студентов Керченского политехнического колледжа планируют перевестись в другое учебное заведение, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов после осмотра колледжа, где возобновились занятия.

«22 семьи изъявили желание перевестись в другое учебное заведение. Всем будет оказана индивидуальная помощь, никто никого заставлять не будет — идём навстречу каждому без исключения», — отметил он.

Всего в колледже обучаются 900 человек. Занятия начались в корпусах, не пострадавших во время нападения.

Ранее URA.RU сообщало о погибшем в Керчи студенте Егоре Перепёлкине из Челябинска.