В МЧС объявили о планах по упразднению региональных центров ведомства

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В МЧС сообщили о переходе на трёхуровневую систему управления (министерство — российский субъект — пожарно-спасательный гарнизон). По данным ведомства, реформа завершится до конца 2018 года.
В МЧС объявили о планах по упразднению региональных центров ведомства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замглавы МЧС Игоря Кобзева.

Отмечается, что в настоящее время в системе МЧС четыре региональных центра — Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный.

Ранее были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный центры. 

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров ГУ МЧС по субъектам России», — сказал он.

При этом Кобзев добавил, что штатная численность главных управлений по субъектам, которым передадут функции упразднённых региональных центров, будет увеличена.

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