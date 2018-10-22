В МЧС объявили о планах по упразднению региональных центров ведомства
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замглавы МЧС Игоря Кобзева.
Отмечается, что в настоящее время в системе МЧС четыре региональных центра — Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный.
Ранее были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный центры.
«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров ГУ МЧС по субъектам России», — сказал он.
При этом Кобзев добавил, что штатная численность главных управлений по субъектам, которым передадут функции упразднённых региональных центров, будет увеличена.