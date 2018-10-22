В МЧС объявили о планах по упразднению региональных центров ведомства

В МЧС сообщили о переходе на трёхуровневую систему управления (министерство — российский субъект — пожарно-спасательный гарнизон). По данным ведомства, реформа завершится до конца 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замглавы МЧС Игоря Кобзева.

Отмечается, что в настоящее время в системе МЧС четыре региональных центра — Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный.

Ранее были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный центры.

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров ГУ МЧС по субъектам России», — сказал он.

При этом Кобзев добавил, что штатная численность главных управлений по субъектам, которым передадут функции упразднённых региональных центров, будет увеличена.