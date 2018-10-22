Путин: Севастополь юридически всегда был в составе России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Севастополь юридически всегда находился в составе России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным Путин спросил, как проходит сотрудничество между российской столицей и Севастополем.

Собянин напомнил, что Москва и Севастополь являются городами-побратимами. По его словам, «даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали».

«Юридически он всегда был в составе России», — подчеркнул Путин.

Также Собянин рассказал, что власти Москвы переходят на «более системную работу» с Севастополем, намечен ряд программ по оказанию помощи городу в сфере благоустройства и модернизации социальных объектов.

В августе Путин посетил открытие оперного фестиваля в Херсонесе.