Каскадёр погиб при наезде танка на съёмках фильма в Калужской области

Каскадёр погиб при наезде танка на съёмках фильма «Ильинские рубежи» в Калужской области, сообщает ФАН.

По словам источника, погибший — Олег Шелкин 1987 года рождения.

Как утверждается, на месте работают представители правоохранительных органов, идёт доследственная проверка.

Сообщалось, что в съёмках использовалась техника из музея УГМК в Верхней Пышме Свердловской области.

Уральская горно-металлургическая компания прокомментировала сообщения о гибели каскадёра, передаёт URA.RU.

«Во-первых, мы выражаем глубокие соболезнования по факту трагического происшествия. Во-вторых, сообщаем, что ни техника УГМК, ни наши механики-водители к этому происшествию отношения не имеют», — заявила сотрудник пресс-службы компании Нина Пелевина.

В сентябре президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков прокомментировал смерть человека на съёмках в Ярославской области.