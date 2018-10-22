Каскадёр погиб при наезде танка на съёмках фильма в Калужской области
- ©пресс-служба УГМК
По словам источника, погибший — Олег Шелкин 1987 года рождения.
Как утверждается, на месте работают представители правоохранительных органов, идёт доследственная проверка.
Сообщалось, что в съёмках использовалась техника из музея УГМК в Верхней Пышме Свердловской области.
Уральская горно-металлургическая компания прокомментировала сообщения о гибели каскадёра, передаёт URA.RU.
«Во-первых, мы выражаем глубокие соболезнования по факту трагического происшествия. Во-вторых, сообщаем, что ни техника УГМК, ни наши механики-водители к этому происшествию отношения не имеют», — заявила сотрудник пресс-службы компании Нина Пелевина.
В сентябре президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков прокомментировал смерть человека на съёмках в Ярославской области.