Минобороны получило очередной полк С-400
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.
«По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчёты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения», — заявили в пресс-службе.
27 августа Минобороны досрочно получило ещё один полк С-400.
Первый в 2018 году полк С-400 «Триумф» был получен ведомством в июле.