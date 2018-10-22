Минобороны получило очередной полк С-400

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
Минобороны получило очередной полк С-400
  • © AFP PHOTO / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

«По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчёты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения», — заявили в пресс-службе.

27 августа Минобороны досрочно получило ещё один полк С-400.

Первый в 2018 году полк С-400 «Триумф» был получен ведомством в июле. 

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