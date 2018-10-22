Ищенко заявил, что КПРФ поддержала его выдвижение на выборы главы Приморского края

Участвовавший ранее в выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко заявил, что КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов поддержали его выдвижение на новые выборы главы региона.

«Я подтверждаю, что партия КПРФ в лице Президиума центрального комитета и лично лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова поддержали меня на предстоящих выборах губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря 2018 года», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что повторные выборы губернатора в Приморье назначили на 16 декабря.

Также сообщалось, что депутаты законодательного собрания в ходе заседания выделили из регионального бюджета 291 миллион рублей на проведение повторных выборов главы Приморья.