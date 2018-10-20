В «Артеке» заявили о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей

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Директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак в беседе с ФАН заявил о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей.
В «Артеке» заявили о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей
  • Reuters

По его словам, он позвонил главе Крыма Сергею Аксёнову и сказал, что «Артек» готов помочь.

«У нас как раз начинается новая смена, сегодня третий день заезда. Наверняка в семьях погибших и пострадавших есть другие дети, которые к нам по возрасту подходят, и мы их можем забрать, если это потребуется», — пояснил Каспржак.

Он добавил, что в «Артеке» можно много чем заняться, к тому же их психологическая служба сопровождает детей, если есть какие-либо сложности.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.

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