МЧС предупредило о гололёде и сильном ветре 21 октября в Алтайском крае
- РИА Новости
«Во время сильного ветра оставайтесь в помещении, закройте окна, в том числе и на балконе. Если вы оказались на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями», — заявили спасатели.
По их словам, не стоит прятаться от ветра у домов, поскольку есть риск падения фрагментов крыш и фасадов. Также опасно стоять под линией электропередачи.
Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций.
Водителям советуют проявлять осторожность, поскольку снег и гололёд могут осложнить обстановку на дорогах.
Ранее Nation News сообщал о гололёде в выходные в Ленинградской области.