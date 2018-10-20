МЧС предупредило о гололёде и сильном ветре 21 октября в Алтайском крае

В Алтайском крае предупредили о мокром снеге, дожде, сильном ветре и гололёде 21 октября, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Во время сильного ветра оставайтесь в помещении, закройте окна, в том числе и на балконе. Если вы оказались на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями», — заявили спасатели.

По их словам, не стоит прятаться от ветра у домов, поскольку есть риск падения фрагментов крыш и фасадов. Также опасно стоять под линией электропередачи.

Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций.

Водителям советуют проявлять осторожность, поскольку снег и гололёд могут осложнить обстановку на дорогах.

Ранее Nation News сообщал о гололёде в выходные в Ленинградской области.