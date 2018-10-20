Погибших преподавателей колледжа в Керчи похоронят на Кубани

Погибших преподавателей колледжа в Керчи, мать и дочь, похоронят на их малой родине на Кубани. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Мать и дочь, преподаватели колледжа. Они уроженки Кавказского района, их похороны пройдут там в субботу. Всего трое погибших и шестеро пострадавших в трагедии в Керчи являются уроженцами Краснодарского края», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что проститься с погибшими при взрыве и стрельбе в колледже пришли порядка 33 тыс. человек.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.