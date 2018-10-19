Удмуртия вошла в первую тройку регионов Приволжья по вводу жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата.
В январе — сентябре 2018 года в регионе построили почти 9 тыс. квартир общей площадью 568,1 тыс. кв. метров. Это на 65,1 тыс. кв. метров больше, чем за аналогичный период 2017-го.
Лидером стала Ульяновская область, где на каждую тысячу проживающих ввели 446,1 кв. метров.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй почти 570 тыс. кв. м жилья за январь — август 2018 года.