Суд вынес приговор основателю «Смотра.ру» по делу о мошенничестве

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Суд в Москве приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег.
Суд вынес приговор основателю «Смотра.ру» по делу о мошенничестве
  • © Агенство городских новостей "Москва"

Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима», — объявил решение судья.

Отмечается, что прокурор просил приговорить его к 7 годам лишения свободы. 

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