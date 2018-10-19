Суд вынес приговор основателю «Смотра.ру» по делу о мошенничестве
Суд в Москве приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег.
- © Агенство городских новостей "Москва"
Об этом сообщает РИА Новости.
«По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима», — объявил решение судья.
Отмечается, что прокурор просил приговорить его к 7 годам лишения свободы.
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