Суд вынес приговор основателю «Смотра.ру» по делу о мошенничестве

Суд в Москве приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии основателя сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег.

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Об этом сообщает РИА Новости. «По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима», — объявил решение судья. Отмечается, что прокурор просил приговорить его к 7 годам лишения свободы.