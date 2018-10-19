Названа самая популярная подержанная машина в России
- РИА Новости
Данные публикует журнал «За рулём» со ссылкой на рейтинг аналитиков «Авито Авто».
Второе место занимает Lada Samara (118 900 руб.), третье — Lada 2110 (81 600 руб.).
На четвёртом месте оказался Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей.
На пятом — ВАЗ-2107, автомобиль, ставший лидером по средней цене, которая составила всего 64 100 рублей.
Ранее Nation News сообщал, что названы регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей в России.