Названа самая популярная подержанная машина в России

Назван самый популярный подержанный автомобиль в России. Первое место в рейтинге заняла Lada Priora, средняя стоимость которой на вторичном рынке составляет 238 тыс. рублей.

Данные публикует журнал «За рулём» со ссылкой на рейтинг аналитиков «Авито Авто».

Второе место занимает Lada Samara (118 900 руб.), третье — Lada 2110 (81 600 руб.).

На четвёртом месте оказался Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей.

На пятом — ВАЗ-2107, автомобиль, ставший лидером по средней цене, которая составила всего 64 100 рублей.

Ранее Nation News сообщал, что названы регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей в России.