Названа самая популярная подержанная машина в России

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Назван самый популярный подержанный автомобиль в России. Первое место в рейтинге заняла Lada Priora, средняя стоимость которой на вторичном рынке составляет 238 тыс. рублей.
Названа самая популярная подержанная машина в России
  • РИА Новости

Данные публикует журнал «За рулём» со ссылкой на рейтинг аналитиков «Авито Авто».

Второе место занимает Lada Samara (118 900 руб.), третье — Lada 2110 (81 600 руб.).

На четвёртом месте оказался Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей.

На пятом — ВАЗ-2107, автомобиль, ставший лидером по средней цене, которая составила всего 64 100 рублей.

Ранее Nation News сообщал, что названы регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей в России.

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