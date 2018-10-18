Суд арестовал двух бывших крымских чиновников по делу вице-премьера Нахлупина

Басманный суд Москвы арестовал экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики республики Ярослава Сливку по делу вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Дукорскому и Сливке», — сказали в суде.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что суд в Москве на два месяца арестовал Нахлупина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщало kp.ru, причиной задержания стало ненадлежащее освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.