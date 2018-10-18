Суд арестовал двух бывших крымских чиновников по делу вице-премьера Нахлупина
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Дукорскому и Сливке», — сказали в суде.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Ранее стало известно, что суд в Москве на два месяца арестовал Нахлупина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщало kp.ru, причиной задержания стало ненадлежащее освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.