В России начали серийное производство автомобилей «Урал Next 6х4»

Автомобильный завод «Урал» начал серийное производство и продажи автомобилей «Урал Next 6х4». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на предприятие.

Отмечается, что в настоящее время продажи новых автомобилей доступны в Санкт-Петербурге. До конца ноября они появятся во всех российских регионах.

Кроме того, сообщается, что в новое семейство входят самосвалы грузоподъёмностью до 15,6 тонны, седельные тягачи с полной массой до 62 тонн.

Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге автозаводы увеличили производство в январе — августе 2018 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.