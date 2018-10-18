В России начали серийное производство автомобилей «Урал Next 6х4»
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Отмечается, что в настоящее время продажи новых автомобилей доступны в Санкт-Петербурге. До конца ноября они появятся во всех российских регионах.
Кроме того, сообщается, что в новое семейство входят самосвалы грузоподъёмностью до 15,6 тонны, седельные тягачи с полной массой до 62 тонн.
Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге автозаводы увеличили производство в январе — августе 2018 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.