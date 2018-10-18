В России начали серийное производство автомобилей «Урал Next 6х4»

Короткая ссылка
Автомобильный завод «Урал» начал серийное производство и продажи автомобилей «Урал Next 6х4». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на предприятие.
В России начали серийное производство автомобилей «Урал Next 6х4»
  • ©uralaz.ru

Отмечается, что в настоящее время продажи новых автомобилей доступны в Санкт-Петербурге. До конца ноября они появятся во всех российских регионах. 

Кроме того, сообщается, что в новое семейство входят самосвалы грузоподъёмностью до 15,6 тонны, седельные тягачи с полной массой до 62 тонн. 

Ранее kp.ru сообщало, что в Петербурге автозаводы увеличили производство в январе — августе 2018 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить