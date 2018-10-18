В Ижевске открылся республиканский фестиваль архитектуры и дизайна

В Ижевске начал работу IV республиканский фестиваль архитектуры и дизайна, сообщает ИА «Удмуртия».

В течение трёх дней планируется обсудить ряд тем, в том числе реконструкцию «Ижмаша».

«Один из основных вопросов, я считаю, — восстановление завода… Потому что это даже памятник не республиканский, а российский», — заявил почётный архитектор Удмуртии и заведующий кафедрой архитектуры ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Александр Зорин.

Ранее итальянский дизайнер, профессор Миланского политехнического университета Александр Гурьеро оценил изменения в столице России.