В Ижевске открылся республиканский фестиваль архитектуры и дизайна

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В Ижевске начал работу IV республиканский фестиваль архитектуры и дизайна, сообщает ИА «Удмуртия».
В Ижевске открылся республиканский фестиваль архитектуры и дизайна
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В течение трёх дней планируется обсудить ряд тем, в том числе реконструкцию «Ижмаша».

«Один из основных вопросов, я считаю, — восстановление завода… Потому что это даже памятник не республиканский, а российский», — заявил почётный архитектор Удмуртии и заведующий кафедрой архитектуры ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Александр Зорин.

Ранее итальянский дизайнер, профессор Миланского политехнического университета Александр Гурьеро оценил изменения в столице России.

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