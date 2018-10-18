СМИ: В Красноярском крае нашли паровую машину XIX века
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Она произведена британской компанией Richard Garrett & Sons. В настоящее время цель работы Русского географического общества и британского музея — установить, кто, когда и где приобрёл машину и как она оказалась в Сибири.
«Машина примерно 1890-х годов. Я написал запрос в музей завода, жду точную информацию», — заявил велопутешественник Владимир Черников.
Автомобиль планируют вывезти из тайги и передать в краеведческий музей. Инициативу поддержали в районной администрации.
Ранее m24 сообщало, что в центре Москвы появилась музейная витрина с археологическими артефактами.