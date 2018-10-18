СМИ: В Красноярском крае нашли паровую машину XIX века

В Сухобузимском районе Красноярского края нашли паровую машину XIX века, сообщает телеканал «360».

Она произведена британской компанией Richard Garrett & Sons. В настоящее время цель работы Русского географического общества и британского музея — установить, кто, когда и где приобрёл машину и как она оказалась в Сибири.

«Машина примерно 1890-х годов. Я написал запрос в музей завода, жду точную информацию», — заявил велопутешественник Владимир Черников.

Автомобиль планируют вывезти из тайги и передать в краеведческий музей. Инициативу поддержали в районной администрации.

Ранее m24 сообщало, что в центре Москвы появилась музейная витрина с археологическими артефактами.