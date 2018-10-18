В Москву прибыл второй самолёт с пострадавшими при ЧП в Керчи
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«Ещё один самолёт с пострадавшими в городе Керчь приземлился в аэропорту Остафьево. Там его ожидал экипаж дежурного санитарного вертолёта с авиамедицинской бригадой на борту», — заявили в пресс-службе.
Двух пострадавших доставили на вертолёте в специализированное лечебное учреждение Москвы.
Отмечается, что всего вертолёты эвакуировали четырёх пострадавших.
Ранее стало известно, что медицинский самолёт МЧС России Ил-76 доставил в Москву семерых пострадавших.