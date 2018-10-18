Путин прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве

Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве.

«Сейчас правительство проводит ряд необходимых болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же... я прекрасно понимаю этих людей, кто недоволен. Знаете, в чём заключается феномен России? У нас люди умные. Не нравится, но нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать, причём если не сделать сегодня, придётся всё равно сделать завтра-послезавтра», — сказал Путин.

По его словам, важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.