Путин прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве

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Российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве.
Путин прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве
  • РИА Новости

«Сейчас правительство проводит ряд необходимых болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Во всех странах одно и то же... я прекрасно понимаю этих людей, кто недоволен. Знаете, в чём заключается феномен России? У нас люди умные. Не нравится, но нормальный человек понимает, что вынуждено государство это делать, причём если не сделать сегодня, придётся всё равно сделать завтра-послезавтра», — сказал Путин.

По его словам, важно, чтобы люди доверяли тому, что делает руководство страны.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

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