В ОАК заявили о начале создания беспилотной авиатранспортной сети в России

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Генконструктор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков рассказал о начале создания беспилотной авиатранспортной сети в России.
В ОАК заявили о начале создания беспилотной авиатранспортной сети в России
  • © Federico Gambarini
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

«Беспилотная авиатранспортная система разрабатывается ОАК совместно с НИЦ (Национальным исследовательским институтом. — RT) имени Жуковского. Такая система разрабатывается для регионов со слабо развитой транспортной системой», — сказал он.

По его словам, руководство Хабаровского края уже выразило желание запустить пилотный проект данной системы.

В августе президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что совместный с Минобороны проект по созданию нового транспортного самолёта на замену Ан-124 «Руслан» стартует в 2018 году.

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