В Липецке начали проверку по факту смерти полуторагодовалого ребёнка в больнице
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Мальчика привезли в медицинское учреждение 15 октября. Родители жаловались на кашель. Врачи предположили, что в дыхательных путях пациента застрял инородный предмет.
17 октября ребёнку сделали общий наркоз, чтобы провести диагностику и найти инородное тело. Во время процедуры у пациента остановилось сердце.
Точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завели дело из-за смерти ребёнка в больнице.