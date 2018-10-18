В Липецке начали проверку по факту смерти полуторагодовалого ребёнка в больнице

Следователи начали проверку по факту смерти полуторагодовалого ребёнка в областной детской больнице Липецка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Мальчика привезли в медицинское учреждение 15 октября. Родители жаловались на кашель. Врачи предположили, что в дыхательных путях пациента застрял инородный предмет.

17 октября ребёнку сделали общий наркоз, чтобы провести диагностику и найти инородное тело. Во время процедуры у пациента остановилось сердце.

Точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завели дело из-за смерти ребёнка в больнице.