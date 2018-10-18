Путин: Крым — это наше

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Крымом.

«Крым — это наше. Мы никуда не забираемся. Наше почему? Не потому что мы пришли и что-то схапали», — сказал Путин.

Он отметил, что люди пришли в Крыму на референдум и проголосовали.

«Хотим быть а) независимыми, следующим шагом — хотим быть в составе Российской Федерацииэ. Напомню в сотый раз, в Косово не было референдума, там только парламент проголосовал за независимость и всё. И все, кто хотел поддержать и разрушить бывшую Югославию, сказали, вот и слава богу, мы с этим согласны. А здесь не согласны», — заявил Путин.

Президент отметил, что можно спорить бесконечно.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.