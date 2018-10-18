В центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана

Короткая ссылка
В центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает m24.
В центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана
  • Facebook

Монумент расположен в районе Якиманка. В церемонии открытия приняли участие первый зампред Совфеда Николай Фёдоров, заммэра Москвы Александр Горбенко, председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, супруга первого президента Узбекистана Татьяна Каримова.

Памятник создан коллективом скульпторов под руководством британца Пола Дея.

Ранее НСН сообщала о планах установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить