В центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает m24.

Монумент расположен в районе Якиманка. В церемонии открытия приняли участие первый зампред Совфеда Николай Фёдоров, заммэра Москвы Александр Горбенко, председатель сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, супруга первого президента Узбекистана Татьяна Каримова.

Памятник создан коллективом скульпторов под руководством британца Пола Дея.

Ранее НСН сообщала о планах установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому в Москве.