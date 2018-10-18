Студенты медколледжа в Керчи помогали пострадавшим при нападении

Студенты Керченского медицинского колледжа имени Г.К. Петровой оказывали помощь пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже, рассказал RT один из учащихся.

«Сначала приехало несколько реанимобилей. Кто успел, кто не успел халат надеть или перчатки, мы начали перетаскивать матрасы с этажа на этаж, чтобы переложить на шестой этаж в хирургию. Начали перетаскивать со скорых машин раненых. Кто лежачий, кого надо на кушетке перенести, кого на коляске... Начали по реанимации распределять», — сказал он.

По его словам, было страшно, но все помнили о клятве Гиппократа и понимали экстренность ситуации.

«В первую очередь пришла мысль, что мы клятву давали. Хоть мы и первый курс, толком ничего не знаем, но хоть какую-то первую помощь мы прошли», — отметил молодой человек.

Он также рассказал, что в больницу поступали люди с самыми разными травмами — огнестрельными ранениями, сломанными ногами, анафилактическим шоком и т.д.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в Керчи погиб 21 человек.