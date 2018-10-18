В Госдуме предложили продавать оружие с 21 года

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев рассказал RT, что разрабатывает законопроект, согласно которому оружие в России можно будет приобретать с 21 года. Кроме того, депутат предлагает усилить меры безопасности во всех учебных заведениях страны. По мнению Сухарева, это позволит избежать трагедий, подобных керченской.

«То, что произошло вчера в Крыму, — это чудовищная трагедия, которую можно и нужно было предотвратить. В 18 лет психика молодого человека ещё не готова к владению оружием. Это законодатели отчасти учли в федеральном законе об оружии, ограничив продажу травматического оружия с 21 года. Но почему тогда этим всё и ограничилось? Почему доступ к огнестрельному оружию остался на отметке 18 лет? В этом отсутствует логика, и отсюда возникают подобные последствия. Необходимо всё оружие, включая даже пневматическое, продавать исключительно с 21 года», — заявил депутат.

Сухарев отметил, что ранее после трагедии в пермской школе № 127, когда двое школьников устроили поножовщину в учебном заведении, он предлагал в обязательном порядке оснастить все средние и средне-специальные учебные заведения металлодетекторами.

«Такая тенденция, характеризующаяся участившимися случаями вооружённых нападений среди учащихся, оказывает пагубное воздействие на российское общество и требует комплексного подхода для её решения (в частности, в вопросе усиления режима охраны эксплуатируемых зданий)», — добавил депутат.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, которые устроил студент учебного заведения, погиб 21 человек.