Власти заявили, что все погибшие в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева.
«Среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних...Пять взрослых — это работники колледжа», — сказал Мельгазиев.
17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба.
По последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.