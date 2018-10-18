Власти заявили, что все погибшие в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа

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Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного учреждения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева.

«Среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних...Пять взрослых — это работники колледжа», — сказал Мельгазиев.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. 

По последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.

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