Власти заявили, что все погибшие в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа

Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного учреждения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева. «Среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних...Пять взрослых — это работники колледжа», — сказал Мельгазиев. 17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.