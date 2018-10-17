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СМИ: Коллекторов могут обязать отчитываться перед ФССП о реакции на обращения граждан

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Коллекторов могут обязать отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о реакции на обращения граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на ФССП.
СМИ: Коллекторов могут обязать отчитываться перед ФССП о реакции на обращения граждан
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В первой половине 2018 года приставам поступило 10,5 тыс. жалоб на коллекторов, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Для упрощения проверки обоснованности обращений ФССП станет требовать от взыскателей документы и информацию, необходимую для объективного, полного и всестороннего рассмотрения доводов сторон.

Как рассчитывают приставы, соответствующие нормативные акты вступят в силу с января 2019 года.

«Если обращение гражданина является необоснованным, к коллектору не будут применяться санкции. Если жалоба имеет под собой основание, взыскатель может быть оштрафован на сумму до 2 млн рублей», — сказали в службе.

Там добавили, что ФССП может исключить коллектора из реестра за неоднократные нарушения.

Ранее СМИ сообщали, что коллекторам дадут доступ к биометрическим данным граждан России.

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