СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

При теракте в Керчи могли пострадать участники WorldSkills

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Теракт в керченском колледже произошёл во время проведения отборочных соревнований, организованных международным движением WorldSkills.
При теракте в Керчи могли пострадать участники WorldSkills
  • © kerch.fm

Как рассказали RT в WorldSkills Russia, связи с командой, которая должна была проводить состязания, у них нет.

«Последний раз мы связывались с нашими сотрудниками за 30—40 минут до взрыва. Они попали в пробку и опаздывали. Они должны были проводить соревнования для учащихся техникума за право участия в IV Открытом региональном чемпионате в Крыму. Сейчас связи с ребятами нет. Надеемся, что они не пострадали», — заявила руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Ольга Панова.

Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров.

Раз в два года одна из 79 стран — участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдёт в России.   

17 октября в колледже в Керчи сработало взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали около 50. 

Взрыв были квалифицирован как теракт.

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