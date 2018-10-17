При теракте в Керчи могли пострадать участники WorldSkills

Теракт в керченском колледже произошёл во время проведения отборочных соревнований, организованных международным движением WorldSkills.

Как рассказали RT в WorldSkills Russia, связи с командой, которая должна была проводить состязания, у них нет.

«Последний раз мы связывались с нашими сотрудниками за 30—40 минут до взрыва. Они попали в пробку и опаздывали. Они должны были проводить соревнования для учащихся техникума за право участия в IV Открытом региональном чемпионате в Крыму. Сейчас связи с ребятами нет. Надеемся, что они не пострадали», — заявила руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia Ольга Панова.

Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров.

Раз в два года одна из 79 стран — участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдёт в России.

17 октября в колледже в Керчи сработало взрывное устройство. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали около 50.

Взрыв были квалифицирован как теракт.